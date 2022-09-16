Зеленский упразднил четыре указа об экономическом сотрудничестве с РФ и Беларусью

Об этом сообщили на сайте Офиса президента в пятницу, 16 сентября.

С сегодняшнего дня утратил силу указ президента от 25 марта 1994 года № 112/94 "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными приграничными областями Российской Федерации".

То же касается и указа от 3 июня 1994 г. № 271/94 "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными областями Республики Беларусь и административно-территориальными единицами Республики Молдова".

Кроме того, утратил силу также указ от 9 июня 1994 года № 287/94 "О распространении действия указа президента Украины № 112 от 25 марта 1994 года "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными приграничными областями российской федерации" на Запорожске государственную администрацию".

А также, указ от 2 июля 1996 г. № 495/96 "О мерах по развитию экономического сотрудничества Автономной Республики Крым со смежными пограничными административно-территориальными единицами Российской Федерации".

16 сентября президент Владимир Зеленский утвердил соглашение между Украиной и Евросоюзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb