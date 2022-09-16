Зеленский упразднил четыре указа об экономическом сотрудничестве с РФ и Беларусью
Президент Владимир Зеленский 16 сентября отменил ряд указов о сотрудничестве отдельных областей Украины с Россией и Беларусью
Об этом сообщили на сайте Офиса президента в пятницу, 16 сентября.
С сегодняшнего дня утратил силу указ президента от 25 марта 1994 года № 112/94 "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными приграничными областями Российской Федерации".
То же касается и указа от 3 июня 1994 г. № 271/94 "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными областями Республики Беларусь и административно-территориальными единицами Республики Молдова".
Кроме того, утратил силу также указ от 9 июня 1994 года № 287/94 "О распространении действия указа президента Украины № 112 от 25 марта 1994 года "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными приграничными областями российской федерации" на Запорожске государственную администрацию".
А также, указ от 2 июля 1996 г. № 495/96 "О мерах по развитию экономического сотрудничества Автономной Республики Крым со смежными пограничными административно-территориальными единицами Российской Федерации".
- 16 сентября президент Владимир Зеленский утвердил соглашение между Украиной и Евросоюзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом.
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