Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, сообщает Эспрессо.TV.

"Созданная российскими террористами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину и украинцев. Мы все равно освободим всю нашу землю. И каждый российский теракт увеличивает только сумму репараций, которые Россия выплатит за совершенные преступления, а не шансы окупантов остаться на нашей земле", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил спасателей, военных, представителей регионов, которые помогают людям из южных районов, затопленных в результате российского теракта.

"Власть на всех уровнях делает все, чтобы спасти людей и обеспечить питьевой водой тех, кто получал ее из Каховского водохранилища. Кривой Рог и вся Днепропетровщина, города и села Херсонщины, Николаевщины, Запорожья – как бы ни было трудно, должны помочь людям", – подчеркнул Зеленский.

Президент заверил, что весь мир узнает об этом российском преступлении экоцида.

"Такое сознательное уничтожение российскими оккупантами дамбы и других сооружений ГЭС является экологической бомбой массового поражения. Ради собственной безопасности миру стоит показать сейчас, что России не сойдет с рук такой террор. И я благодарен всем лидерам и государствам, всем поддержавшим Украину народам и международным организациям", - продолжил Зеленский.

Он подчеркнул, что только полное освобождение украинской земли от российских окупантов будет гарантировать, что таких терактов больше не будет.

"Россия использует все что угодно для террора – любые объекты. Государство-террорист должно проиграть. Тот факт, что Россия сознательно уничтожила Каховское водохранилище, критически важное, в частности, для обеспечения водой Крыма, свидетельствует о том, что российские оккупанты уже осознали, что и из Крыма им придется бежать. Украина вернет все свое. И заставит Россию заплатить за содеянное", - убежден Зеленский.

Отдельно президент отметил героев на Бахмутском направлении.

"Молодцы, воины! 3-я отдельная штурмовая бригада и 57-я отдельная мотопехотная бригада – спасибо вам! Спасибо за движение вперед!" – сказал Зеленский.