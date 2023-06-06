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Зеленский: Уничтожение РФ Каховской ГЭС свидетельствует, что оккупанты осознали — из Крыма придется бежать

6 июня, 2023 вторник
22:58
Война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уничтожение россиянами Каховского водохранилища свидетельствует, что оккупанты осознали неизбежную потерю временно оккупированного Крыма

Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, сообщает Эспрессо.TV.

"Созданная российскими террористами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину и украинцев. Мы все равно освободим всю нашу землю. И каждый российский теракт увеличивает только сумму репараций, которые Россия выплатит за совершенные преступления, а не шансы окупантов остаться на нашей земле", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил спасателей, военных, представителей регионов, которые помогают людям из южных районов, затопленных в результате российского теракта.

"Власть на всех уровнях делает все, чтобы спасти людей и обеспечить питьевой водой тех, кто получал ее из Каховского водохранилища. Кривой Рог и вся Днепропетровщина, города и села Херсонщины, Николаевщины, Запорожья – как бы ни было трудно, должны помочь людям", – подчеркнул Зеленский.

Президент заверил, что весь мир узнает об этом российском преступлении экоцида.

"Такое сознательное уничтожение российскими оккупантами дамбы и других сооружений ГЭС является экологической бомбой массового поражения. Ради собственной безопасности миру стоит показать сейчас, что России не сойдет с рук такой террор. И я благодарен всем лидерам и государствам, всем поддержавшим Украину народам и международным организациям", - продолжил Зеленский.

Он подчеркнул, что только полное освобождение украинской земли от российских окупантов будет гарантировать, что таких терактов больше не будет.

"Россия использует все что угодно для террора – любые объекты. Государство-террорист должно проиграть. Тот факт, что Россия сознательно уничтожила Каховское водохранилище, критически важное, в частности, для обеспечения водой Крыма, свидетельствует о том, что российские оккупанты уже осознали, что и из Крыма им придется бежать. Украина вернет все свое. И заставит Россию заплатить за содеянное", - убежден Зеленский.

Отдельно президент отметил героев на Бахмутском направлении.

"Молодцы, воины! 3-я отдельная штурмовая бригада и 57-я отдельная мотопехотная бригада – спасибо вам! Спасибо за движение вперед!" – сказал Зеленский.

  • 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробный ход событий здесь.
  • Президент Украины провел заседание Ставки, на котором была рассмотрена ситуация на фронте, готовность к контрнаступлению и подрыв РФ Каховской ГЭС
  • Также Зеленский заявил , что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву.
  • Кроме этого Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва Каховской ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину.
Запорожье
Донбасс
Владимир Зеленский
Кривой Рог
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Донетчина
Запорожская область
Бахмут
воєнні злочини Росії
Каховская ГЭС
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