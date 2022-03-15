Зеленский: украинцы начинают понимать, что должны рассчитывать сами на себя, а не на НАТО
Кажется, некоторые члены альянса загипнотизированы агрессией России
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступившего на Joint Expeditionary Force, передает "Еспресо. TV".
"Российское вторжение разрушило все, на чем держалась наша безопасность и безопасность в целом регионе. Этим поставили под сомнение самый мощный альянс мира НАТО, кажется, некоторые члены альянса загипнотизированы агрессией России. Мы слышим много рассуждений о третьей мировой, якобы начнется третья мировая, если НАТО закроет украинское небо от российских ракет и самолетов, поэтому до сих пор не создана гуманитарная воздушная зона над Украиной, поэтому до сих пор могут бомбить украинские города и убивать людей. Мы не являемся членом НАТО, понимаем, что не являемся, мы адекватные люди, годами слышали об открытых дыерях, но уже услышали, что нам туда не войти, и это правда, надо это признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и наших партнеров, которые нам помогают. Украина не претендует на активизацию 5 статьи НАТО, всегда говорим о том, что наше небо нужно защищать так же, как и небо альянса, но мы понимаем, что всегда есть но. Каким будет ответ НАТО членам альянса на востоке Европы, если они уже обращаются за защитой? Если к ним, не дай Бог, прилетят российские ракеты и самолеты", – заявил Зеленский.
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