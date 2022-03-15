Зеленский: украинцы начинают понимать, что должны рассчитывать сами на себя, а не на НАТО

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступившего на Joint Expeditionary Force, передает "Еспресо. TV".

"Российское вторжение разрушило все, на чем держалась наша безопасность и безопасность в целом регионе. Этим поставили под сомнение самый мощный альянс мира НАТО, кажется, некоторые члены альянса загипнотизированы агрессией России. Мы слышим много рассуждений о третьей мировой, якобы начнется третья мировая, если НАТО закроет украинское небо от российских ракет и самолетов, поэтому до сих пор не создана гуманитарная воздушная зона над Украиной, поэтому до сих пор могут бомбить украинские города и убивать людей. Мы не являемся членом НАТО, понимаем, что не являемся, мы адекватные люди, годами слышали об открытых дыерях, но уже услышали, что нам туда не войти, и это правда, надо это признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и наших партнеров, которые нам помогают. Украина не претендует на активизацию 5 статьи НАТО, всегда говорим о том, что наше небо нужно защищать так же, как и небо альянса, но мы понимаем, что всегда есть но. Каким будет ответ НАТО членам альянса на востоке Европы, если они уже обращаются за защитой? Если к ним, не дай Бог, прилетят российские ракеты и самолеты", – заявил Зеленский.

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