Зеленский: Украине хватит препаратов против коронавируса для ревакцинации
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что все доступные для украинцев вакцины против COVID-19 - надежны. Он пообещал достаточное их количество для ревакцинации
Об этом он написал в статье для декабрьского спецвыпуска журнала Новое время.
"Украинцам доступны препараты американской, европейской и китайской разработок - все надежные. Для ревакцинации также будет достаточно достаточный потенциал. Обеспечим и наиболее эффективные препараты для лечения COVID-19 - все, признанные миром", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что только полный курс прививки для абсолютного большинства людей станет предпосылкой для того, чтобы забыть о карантине. Он призвал владельцев украинских предприятий, лидеров мнений и руководителей религиозных общин пропагандировать вакцинацию.
- Напомним, 4 января Украина ввела бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей от 60 лет. Кроме этого, Министерство здравоохранения внесло изменения в схему смешения вакцин против коронавируса.
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