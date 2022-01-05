Зеленский: Украине хватит препаратов против коронавируса для ревакцинации

Об этом он написал в статье для декабрьского спецвыпуска журнала Новое время.



"Украинцам доступны препараты американской, европейской и китайской разработок - все надежные. Для ревакцинации также будет достаточно достаточный потенциал. Обеспечим и наиболее эффективные препараты для лечения COVID-19 - все, признанные миром", - отметил президент.



Зеленский подчеркнул, что только полный курс прививки для абсолютного большинства людей станет предпосылкой для того, чтобы забыть о карантине. Он призвал владельцев украинских предприятий, лидеров мнений и руководителей религиозных общин пропагандировать вакцинацию.

Напомним, 4 января Украина ввела бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей от 60 лет. Кроме этого, Министерство здравоохранения внесло изменения в схему смешения вакцин против коронавируса.