Зеленский: Украина проработает вопрос разрыва дипломатических отношений с Россией

Об этом он сообщил на брифинге , передает Еспресо.TV.



"Мы видим с вами наступление на суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Ко мне пришел запрос от МИД, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений с РФ. Я сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос", - заявил Зеленский.



Он отметил, что признание "Л/ДНР" - эскалационный шаг со стороны РФ, юридическая агрессия, дающая прочный фундамент для вероятной эскалации со стороны России.



"Мы призываем Россию решать этот вопрос путем диалога, садиться за стол переговоров. Мы готовы заседать на любых площадках и Россия об этом знает", – сказал президент.



Зеленский отметил, что за последние места Украина провела консультации со многими лидерами ЕС, США, Великобритании и предлагала разные форматы диалога, где бы присутствовала РФ.



"Мы получили ответ и ответ был вчера. Мы его с вами видим. Украина должна на это реагировать, защищая свой суверенитет и наше государство", - добавил он.

Напомним, 17 февраля Зеленский заявил , что украинская сторона не раз предлагала России организовать встречу президентов стран Владимира Зеленского и Владимира Путина, но РФ постоянно исключает эти предложения.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", которые формально контролируют оккупированные Россией территории Луганщины и Донбасса.

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