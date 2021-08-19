Зеленский: Украина планирует до 2035 года создать новый военный флот
В Украине до 2035 года планируют реализовать программу по развитию ВМФ
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма, передает пресс-служба ОП .
"Сейчас у нас есть три этапа. До 2035 года - строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности - он точно будет до 2024 года. Второй этап укладывается до 2030 года, третий - до 2035 года", - рассказал он.
По его словам, в Украине создается инфраструктура для строительства малых подводных лодок, корветов и военных катеров, также планируют начать развитие военно-морских баз.
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"Первой будет строиться (база) в Бердянске. Идея - в поддержке этого проекта со стороны ЕС, со стороны Великобритании, США. Мы точно получили полную поддержку проекта со стороны Великобритании. У меня будет встреча с президентом США, и развитие ВМС является частью нашей встречи и частью "Крымской платформы", - сообщил Зеленский.
Президент отметил, что вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережий - это часть деоккупации Крыма.
Он добавил, что Украина увеличивает присутствие флота союзников - стран НАТО в акватории наших морей.
"Это и отношение, и постоянная работа, сотрудничество нашего Минобороны с США и странами Евросоюза. Также у нас есть реальные договоренности в этом направлении с Турцией и Великобританией", - подчеркнул Зеленский.
- Королевский военно-морской флот Великобритании передаст Украине два противоминных корабля класса Sandown.
- Зеленский заявил, что Украина в конце 2023 года получит собственный военный корабль , строительство которого уже начали в Турции.
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