Зеленский: Украина обсуждает усиление энергетического сотрудничества с Норвегией

Об этом Зеленский написал в Twitter.



"Сообщил о ходе сопротивления агрессии, ужасных военных преступлениях РФ. Согласились: все виновные должны быть наказаны. На повестке дня – усиление сотрудничества, в частности энергетического. Ценим поддержку Норвегии. Должны восстановить мир в Украине", - сообщил президент.

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