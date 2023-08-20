Зеленский: Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Президент отметил, что кроме самолетов наша страна также нуждается в усилении противовоздушной обороны, особенно с приближением зимы, когда объекты энергетической инфраструктуры снова станут приоритетными целями для ракетных атак России.



"Мы как никто другой в мире понимаем, что такое зима без света. И потому есть комплекс задач, которые нам нужно решать", – сказал лидер государства.