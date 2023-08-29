Зеленский: Украина готова заключить с Японией двустороннее соглашение по гарантиям безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой и поблагодарил за поддержку Формулы мира
Об этом он написал в Telegram .
Также Зеленский пригласил Японию поучаствовать в подготовке Глобального саммита мира.
"Ценим декларацию G7 о гарантиях безопасности для Украины, принятую во время японского председательства. В настоящее время - заключение соответствующих двусторонних соглашений в рамках декларации. Готовы начать этот переговорный процесс с Японией как можно быстрее", - подчеркнул президент.
Он рассказал Кишиди об усилиях, прилагаемых Украиной для продолжения действия "зернового соглашения", в частности путем создания альтернативных маршрутов.
"Украина готова и дальше выступать гарантом мировой продовольственной безопасности", - заверил Зеленский.
Также политики обсудили подготовку Конференции по восстановлению Украины, запланированной в Японии на начало следующего года.
Декларация о гарантиях безопасности для Украины
В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К сделке смогут присоединиться все желающие. Президент США Джо Байден заявил, что в декларации прописана поддержка Украины на близкую и дальнюю перспективы.
В этот день к декларации присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Позже также Испания, Чехия, Нидерланды, Бельгия и Португалия.
18 июля на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что Киев хочет, чтобы все страны ООН рассмотрели возможность присоединения к декларации Группы семи о гарантиях безопасности для Украины
3 августа стало известно, что Украина начала переговоры с США по предоставлению гарантий безопасности.
Второй страной, с которой Украина начала переговоры по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, стала Великобритания. Переговоры с Лондоном начались 11 августа.
25 августа стартовали переговоры с Канадой.
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