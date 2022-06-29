Зеленский: Украина договорилась о безвизовом режиме с Индонезией
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидером Индонезии Джоко Видодо в Киеве объявил о договоренности начать безвизовый режим между двумя странами
Об этом сообщает Европейская Правда.
"Рад сообщить о нашей договоренности начать безвизовый режим между нашими странами. Это хорошая новость, это важно для наших народов со всех точек зрения: для экономики, для социального развития, для образования, связей между людьми", – сказал Зеленский.
Президент Украины также отметил, что они с президентом Индонезии обсудили вопросы послевоенного восстановления Украины.
"Я приглашаю Индонезию и индонезийские компании и специалистов присоединиться к этому масштабному проекту – крупнейшему экономическому проекту в Европе нашего времени", – заявил глава Украины.
- Напомним, президент Индонезии Джоко Видодо утром 29 июня прибыл в столицу Украины.
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