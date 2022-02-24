Зеленский: Украина атакована с севера, юга, востока и воздуха, мы разорвали дипломатические отношения с Россией

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.



"Надо распространять больше информации, как бьются наши военные. Ее нужно больше. Прошу больше писать. Вооруженные силы ведут тяжелые бои, отражая атаки на Донбассе. Враг понес серьезные потери - их будет больше. Они пришли на нашу землю. Украина атакована со востока, севера, юга и с воздуха. Мы отбиваемся. От каждого зависит будущее. Каждый, кто имеет опыт, должен прийти в центры комплектации. ВМС привлекает к защите государства ветеранов", - сказал президент.



Зеленский призвал украинцев приобщаться к донорству крови.



"С утра у нас есть раненые военные. Там, где в больницах нужна кровь - присоединяйтесь. Становитесь донором защитников. От каждого предприятия, предпринимателя - зависит, каким будет наше будущее", - подчеркнул он.



По словам Зеленского, у НБУ есть весь необходимый ресурс, чтобы обеспечить потребности государства.



"Сейчас среди нас нет оппонентов. Мы все граждане прекрасного государства и защищаем нашу свободу. Будьте готовы поддержать свое государство на площадях своих городов", – добавил он.



Президент сказал, что решением СНБО из всех граждан Украины, готовых защищать государство с оружием в руках в составе территориальной обороны, будут сняты санкции.



"Это утро вошло в историю, но эта история совершенно разная для нашей страны и для России. Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свою свободу, чтобы там не думали в Москве. Для украинцев независимость и право жить на своей земле "Согласно своей воле - это самая высокая ценность. Россия подло, самоубийственно напала утром на наше государство, так же, как это сделала фашистская Германия в годы Второй мировой войны. С сегодняшнего дня наши государства по разные стороны мировой истории", - сказал президент.



Он обратился к гражданам РФ по-русски с призывом выйти на протесты против войны с Украиной.



"Я знаю, что эту информацию вам не показывают на телеканалах, в соцсетях многое заблокировано, но заблокировать это зло, это желание уничтожить нацию, невозможно. Заблокировать историю невозможно", - сказал он.



Граждан Украины президент призвал обратиться к знакомым, родственникам и блоггерам в России с просьбой говорить о войне.



"Тогда Россия будет знать правду", – резюмировал он.