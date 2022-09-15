Зеленский угостил Урсулу фон дер Ляен арбузами и дынями с деоккупированной территории Херсонщины
В Киеве во время обеда президент Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен и членов ее делегации угостили дынями и арбузами из недавно освобожденных на Херсонщине населенных пунктов
Об этом написал в твиттере глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.
"И слюнки капают, и слезы на глаза накатываются. Зеленский предлагает на обед с Урсулой фон дер Ляен дыни и арбузы из недавно деоккупированных сел Херсонской области", – написал он.
На фотографии, которую разместил Маасикас, кроме арбузов и дынь видна открытка, которую положили на стол рядом с блюдом.
"Благодаря мужеству наших воинов и тщательно спланированным контрнаступательным действиям Вооруженных Сил Украины недавно было освобождено 5 сел – Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Миролюбовка и Сухой Пруд, – отмечено в листовке. – Херсон – один из регионов-лидеров по выращиванию Херсона. арбузы известны далеко за пределами области, они в определенной степени основным продуктом региона. Сегодня хотим угостить вас арбузами и дынями, выращенными в недавно деоккупированных селах".
- Урсула фон дер Ляен сегодня, 15 сентября, прибыла в Киев. Во время встречи с главой Еврокомиссии Владимир Зеленский наградил ее орденом Ярослава Мудрого I степени.
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