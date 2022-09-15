Об этом написал в твиттере глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

"И слюнки капают, и слезы на глаза накатываются. Зеленский предлагает на обед с Урсулой фон дер Ляен дыни и арбузы из недавно деоккупированных сел Херсонской области", – написал он.

На фотографии, которую разместил Маасикас, кроме арбузов и дынь видна открытка, которую положили на стол рядом с блюдом.

"Благодаря мужеству наших воинов и тщательно спланированным контрнаступательным действиям Вооруженных Сил Украины недавно было освобождено 5 сел – Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Миролюбовка и Сухой Пруд, – отмечено в листовке. – Херсон – один из регионов-лидеров по выращиванию Херсона. арбузы известны далеко за пределами области, они в определенной степени основным продуктом региона. Сегодня хотим угостить вас арбузами и дынями, выращенными в недавно деоккупированных селах".

Урсула фон дер Ляен сегодня, 15 сентября, прибыла в Киев. Во время встречи с главой Еврокомиссии Владимир Зеленский наградил ее орденом Ярослава Мудрого I степени.

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