Зеленский: удар по Днепру в юрисдикции Международного уголовного суда, каждый виновный ответит
Владимир Зеленский заявил, что удар по Днепру находится в юрисдикции Международного уголовного суда, поэтому Украина использует все национальные и международные возможности, чтобы российские преступники получили приговоры
Об этом он сказал в вечернем обращении.
Зеленский подчеркнул, что наказание виновных - это "принципиальная задача для Украины и партнеров".
"Этот удар по Днепру, как и другие подобные удары, подпадает, в частности, под юрисдикцию Международного уголовного суда. И мы используем все доступные возможности – как национальные, так и международные – чтобы все российские убийцы, чтобы каждый, кто отдает и выполняет приказы о ракетном терроре против наших людей, получили законные приговоры. И чтобы они отбыли наказание", - сказал глава государства.
- В понедельник, 16 января, Владимир Зеленский в Киеве встретился с главой ОБСЕ и главой МИД Северной Македонии Буяром Османи и обсудил нарушения прав человека на оккупированных территориях.
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