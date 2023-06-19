Зеленский: у нас нет утраченных позиций, есть только освобожденные
Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что на части направлений ВСУ двигаются вперед, на части - держат оборону, однако "потерянных позиций нет"
Об этом он рассказал 19 июня.
Зеленский также отметил, что сейчас у врага только потери.
"На части направлений наши воины двигаются вперед, на части направлений защищают позиции и противостоят штурмам и усиленным атакам оккупантов. У нас нет утраченных позиций. Только освобожденные. У них – только потери", - сказал президент.
Кроме того, глава государства рассказал, что украинские воины давят на врага, "прокладывая путь нашему флагу".
"И вообще - ситуация давления, нашего давления, которое позволяет прокладывать путь нашему флагу. Сине-желтые цвета будут на всем нашем юге и на всем нашем востоке. И нет таких фортификаций или резервов у государства-зла, которые остановят Украину. Потому что мы – на своей земле, и это дает самую большую силу", - добавил Зеленский.
- Заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр рассказала, что ситуация на востоке сейчас сложная, враг концентрирует там свои силы и ведет активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.78
Покупка 36.78Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное