Зеленский: у нас нет утраченных позиций, есть только освобожденные

Об этом он рассказал 19 июня.

Зеленский также отметил, что сейчас у врага только потери.

"На части направлений наши воины двигаются вперед, на части направлений защищают позиции и противостоят штурмам и усиленным атакам оккупантов. У нас нет утраченных позиций. Только освобожденные. У них – только потери", - сказал президент.

Кроме того, глава государства рассказал, что украинские воины давят на врага, "прокладывая путь нашему флагу".

"И вообще - ситуация давления, нашего давления, которое позволяет прокладывать путь нашему флагу. Сине-желтые цвета будут на всем нашем юге и на всем нашем востоке. И нет таких фортификаций или резервов у государства-зла, которые остановят Украину. Потому что мы – на своей земле, и это дает самую большую силу", - добавил Зеленский.