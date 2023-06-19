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Зеленский: у нас нет утраченных позиций, есть только освобожденные

19 июня, 2023 понедельник
22:33
Война с Россией

Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что на части направлений ВСУ двигаются вперед, на части - держат оборону, однако "потерянных позиций нет"

Об этом он рассказал 19 июня.

Зеленский также отметил, что сейчас у врага только потери.

"На части направлений наши воины двигаются вперед, на части направлений защищают позиции и противостоят штурмам и усиленным атакам оккупантов. У нас нет утраченных позиций. Только освобожденные. У них – только потери", - сказал президент.

Кроме того, глава государства рассказал, что украинские воины давят на врага, "прокладывая путь нашему флагу".

"И вообще - ситуация давления, нашего давления, которое позволяет прокладывать путь нашему флагу. Сине-желтые цвета будут на всем нашем юге и на всем нашем востоке. И нет таких фортификаций или резервов у государства-зла, которые остановят Украину. Потому что мы – на своей земле, и это дает самую большую силу", - добавил Зеленский.

  • Заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр рассказала, что ситуация на востоке сейчас сложная, враг концентрирует там свои силы и ведет активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях.
Владимир Зеленский
Контрнаступление ЗСУ
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