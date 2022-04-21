Зеленский, Тихановская и Овсянникова получат "Премию СМИ за свободу"

Об этом сообщает DW.

Награда в этом году посвящена борьбе за свободу в Восточной Европе.

Церемония награждения пройдет 22 апреля в рамках организованного WMG саммита памяти Людвига Эрхарда в коммуне Гмунд-ам-Тегернзе в Баварии. Ее должен провести глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер

"Украинцы, белорусы и россияне стоят на передовой борьбе против зла, против войны и тирании в Восточной Европе и мужественно защищают свою, а также нашу свободу. Словами, делами, великой отвагой и своими жизнями", - говорится в сообщении.



"Премия СМИ за свободу" будет присуждена в восьмой раз. Она отдается общественным деятелям, которые, по мнению жюри, особенно привержены свободе выражения мнений, социальному взаимодействию, политическому диалогу и демократии. Награду уже получают: экс-канцлер Австрии Себастьян Курц, президент СССР Михаил Горбачев и министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner).

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