Зеленский, Тихановская и Овсянникова получат "Премию СМИ за свободу"
Владельцами награды немецкой медиа-группы Weimer Media Group (WMG) станут Президент Украины Владимир Зеленский, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и российская журналистка Марина Овсянникова
Об этом сообщает DW.
Награда в этом году посвящена борьбе за свободу в Восточной Европе.
Церемония награждения пройдет 22 апреля в рамках организованного WMG саммита памяти Людвига Эрхарда в коммуне Гмунд-ам-Тегернзе в Баварии. Ее должен провести глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер
"Украинцы, белорусы и россияне стоят на передовой борьбе против зла, против войны и тирании в Восточной Европе и мужественно защищают свою, а также нашу свободу. Словами, делами, великой отвагой и своими жизнями", - говорится в сообщении.
"Премия СМИ за свободу" будет присуждена в восьмой раз. Она отдается общественным деятелям, которые, по мнению жюри, особенно привержены свободе выражения мнений, социальному взаимодействию, политическому диалогу и демократии. Награду уже получают: экс-канцлер Австрии Себастьян Курц, президент СССР Михаил Горбачев и министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner).
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