Зеленский: Теракт в Оленовке станет одним из обвинений на трибунале против РФ

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в твиттере.

"Шесть месяцев назад Россия совершила ужасный теракт в Оленовке. Мы не позволим забыть об этом преступлении. Помним каждого погибшего воина и боремся за наказание всех виновных в их гибели. Виновные будут найдены и привлечены к ответственности", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что массовое убийство украинских пленников в Оленовке будет одним из обвинений на международном трибунале против российского агрессора.

"Россия проигрывает эту войну. Зло и подлость всегда проигрывают. Должны вернуть всех украинцев домой из российской неволи. Работаем ради этого", - подчеркнул глава государства.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке , где содержали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 - ранены. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать РФ государством-террористом.

3 августа генсекретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что намерен создать миссию для выяснения обстоятельств убийства украинских военнопленных в Оленовке. 23 августа миссию для расследования теракта в Оленовке создали .

5 января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш распустил миссию по установлению обстоятельств гибели украинских военнопленных в Еленовке. Причина: миссия ООН не смогла развернуться на месте нападения на украинских военнопленных.

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