Зеленский: Теракт в Оленовке станет одним из обвинений на трибунале против РФ
Теракт оккупантов в Оленовке Донецкой области станет одним из пунктов обвинения на международном трибунале против России
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в твиттере.
"Шесть месяцев назад Россия совершила ужасный теракт в Оленовке. Мы не позволим забыть об этом преступлении. Помним каждого погибшего воина и боремся за наказание всех виновных в их гибели. Виновные будут найдены и привлечены к ответственности", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что массовое убийство украинских пленников в Оленовке будет одним из обвинений на международном трибунале против российского агрессора.
"Россия проигрывает эту войну. Зло и подлость всегда проигрывают. Должны вернуть всех украинцев домой из российской неволи. Работаем ради этого", - подчеркнул глава государства.
- 29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке , где содержали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 - ранены. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать РФ государством-террористом.
- 3 августа генсекретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что намерен создать миссию для выяснения обстоятельств убийства украинских военнопленных в Оленовке. 23 августа миссию для расследования теракта в Оленовке создали .
- 5 января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш распустил миссию по установлению обстоятельств гибели украинских военнопленных в Еленовке. Причина: миссия ООН не смогла развернуться на месте нападения на украинских военнопленных.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное