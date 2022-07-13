Зеленский: теперь Украина может присоединяться к разработке новых стандартов НАТО и будет развивать коллективную безопасность в Европе
После присоединения к специальной многосторонней программе НАТО по технологической взаимосовместимости, Украина может присоединяться к разработке новых стандартов Альянса.
Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня хочу отметить одно решение, которое выглядит как бы техническим, но за ним - много и символизма, и очень содержательной политической работы. Украина стала ассоциированным членом специальной многосторонней программы НАТО по технологической взаимосовместимости. Если говорить проще, это о стандартах Альянса. Украина теперь не только внедряет у себя стандарты НАТО, но может участвовать в разработке новых стандартов", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что опыт и возможности Украины станут вкладом в развитие коллективной безопасности в Европе.
"Опыт наших военных, возможности украинских институтов, IT-потенциал нашей страны - все это теперь будет украинским вкладом в развитие коллективной безопасности в Европе. И когда это происходит? На 139-й день полномасштабной войны, которой Россия планировала уничтожить нас через неделю. А Украинское государство не только выстояло, не только защищается, но и развивается и будет помогать развитию партнеров. Такие успехи стоит отмечать", - сказал Зеленский.
- Ранее после голосования на ежегодном заседании MIP Steering Group Украину приняли в многостороннюю программу взаимосовместимости (MIP), реализующую технологическое сотрудничество армий государств НАТО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.67
Покупка 35.67Продажа 36.75
-
EUR
Покупка 35.69Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное