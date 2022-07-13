Зеленский: теперь Украина может присоединяться к разработке новых стандартов НАТО и будет развивать коллективную безопасность в Европе

Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня хочу отметить одно решение, которое выглядит как бы техническим, но за ним - много и символизма, и очень содержательной политической работы. Украина стала ассоциированным членом специальной многосторонней программы НАТО по технологической взаимосовместимости. Если говорить проще, это о стандартах Альянса. Украина теперь не только внедряет у себя стандарты НАТО, но может участвовать в разработке новых стандартов", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что опыт и возможности Украины станут вкладом в развитие коллективной безопасности в Европе.

"Опыт наших военных, возможности украинских институтов, IT-потенциал нашей страны - все это теперь будет украинским вкладом в развитие коллективной безопасности в Европе. И когда это происходит? На 139-й день полномасштабной войны, которой Россия планировала уничтожить нас через неделю. А Украинское государство не только выстояло, не только защищается, но и развивается и будет помогать развитию партнеров. Такие успехи стоит отмечать", - сказал Зеленский.

Ранее после голосования на ежегодном заседании MIP Steering Group Украину приняли в многостороннюю программу взаимосовместимости (MIP), реализующую технологическое сотрудничество армий государств НАТО.

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