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Зеленский стремится устранить Порошенко, потому что он его основной конкурент – политолог Тарас Кузьо

27 декабря, 2021 понедельник
11:43
Общество Порошенко Зеленский

Дело против пятого Президента Петра Порошенко – это начало избирательной кампании Владимира Зеленского

Об этом в Твиттере пишет профессор кафедры политологии НАУКМА, научный сотрудник Института внешней политики Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне, канадский и британский политолог Тарас Кузьо.

"Зеленский начал президентские выборы 2024 года", - пишет Кузьо и добавляет, что он "стремится устранить Порошенко (второй по популярности политик), чтобы расчистить себе путь в западно-центральной Украине".

Кузьо предостерегает, что Зеленский принялся преследовать Порошенко в то время, когда Россия наращивает силы на границе с Украиной.

"Когда Россия, может быть, готова вторгнуться в Украину, ДБР Зеленского выдвигает иск против Порошенко в "государственной измене" и "финансировании террористов", - отмечает Кузьо.

Тарас Кузьо также отмечает, что украинский президент применяет выборочное правосудие и покрывает своего политического партнера олигарха Коломойского, который, как известно, находится под санкциями США.

"Зеленский - как по уголовному делу против вашего приятеля Коломойского за кражу почти 6 миллиардов долларов из Приват Банка?", - отмечает политолог.


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ГБР
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