Зеленский стремится устранить Порошенко, потому что он его основной конкурент – политолог Тарас Кузьо
Дело против пятого Президента Петра Порошенко – это начало избирательной кампании Владимира Зеленского
Об этом в Твиттере пишет профессор кафедры политологии НАУКМА, научный сотрудник Института внешней политики Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне, канадский и британский политолог Тарас Кузьо.
"Зеленский начал президентские выборы 2024 года", - пишет Кузьо и добавляет, что он "стремится устранить Порошенко (второй по популярности политик), чтобы расчистить себе путь в западно-центральной Украине".
Кузьо предостерегает, что Зеленский принялся преследовать Порошенко в то время, когда Россия наращивает силы на границе с Украиной.
"Когда Россия, может быть, готова вторгнуться в Украину, ДБР Зеленского выдвигает иск против Порошенко в "государственной измене" и "финансировании террористов", - отмечает Кузьо.
Тарас Кузьо также отмечает, что украинский президент применяет выборочное правосудие и покрывает своего политического партнера олигарха Коломойского, который, как известно, находится под санкциями США.
"Зеленский - как по уголовному делу против вашего приятеля Коломойского за кражу почти 6 миллиардов долларов из Приват Банка?", - отмечает политолог.
- Напомним, 20 декабря ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса.
- 17 декабря ДБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября СБУ объявила эксминистру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО .
- Президент Владимир Зеленский заявил, что "не видит резонанса" в объявлении подозрения Порошенко.
- США отметили важность верховенства права , а не политических мотивов в ситуации по подозрению Порошенко.
- ЕС отметил приоритетность беспристрастного правосудия , пообещав отслеживать ситуацию с подозрением Порошенко.
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