Зеленский стремится устранить Порошенко, потому что он его основной конкурент – политолог Тарас Кузьо

Об этом в Твиттере пишет профессор кафедры политологии НАУКМА, научный сотрудник Института внешней политики Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне, канадский и британский политолог Тарас Кузьо.



"Зеленский начал президентские выборы 2024 года", - пишет Кузьо и добавляет, что он "стремится устранить Порошенко (второй по популярности политик), чтобы расчистить себе путь в западно-центральной Украине".



Кузьо предостерегает, что Зеленский принялся преследовать Порошенко в то время, когда Россия наращивает силы на границе с Украиной.



"Когда Россия, может быть, готова вторгнуться в Украину, ДБР Зеленского выдвигает иск против Порошенко в "государственной измене" и "финансировании террористов", - отмечает Кузьо.



Тарас Кузьо также отмечает, что украинский президент применяет выборочное правосудие и покрывает своего политического партнера олигарха Коломойского, который, как известно, находится под санкциями США.



"Зеленский - как по уголовному делу против вашего приятеля Коломойского за кражу почти 6 миллиардов долларов из Приват Банка?", - отмечает политолог.