Зеленский стремится репрессировать ту часть общества, которая будет мешать ему подписывать формулу Штайнмайера, - Белецкий

Об этом глава "Нацкорпуса", основатель и первый командир добробату "Азов" Андрей Белецкий заявил в интервью Цензору, передает Еспресо.TV .



"По моему убеждению, Зеленский собирается подписывать формулу Штайнмайера, мечтает о встрече с Путиным и четко понимает, что активная часть правой и ветеранской среды этому будут противостоять. Поэтому надо "сбить" всю эту историю на старте и сразу нанести имиджевые потери тем людям, которые завтра будут выступать против определенных твоих действий. Это логическая тактика, особенно в не слишком демократических странах ", - пояснил политик.



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Именно поэтому, отметил Андрей Белецкий, в течение недели "были проведены обыски у различных групп ветеранов", которые он призывает "выступать", а не "пересиживать тихо".



"Например, на Кировоградщине задержали "свободовцев", которых обвиняют в том, что они занимались рэкетом с арбалетом. В прессе достаточно информации о подобных истории. Всего было проведено более ста таких обысков. Кто-то хочет пересидеть их тихо. Я считаю: если ты уверен в своей правоте, то выступай. Думаю, Зеленский хочет репрессировать ту часть общества, которая осенью будет протестовать против капитулянтских историй ", - сказал Белецкий.



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"Здесь основными задачами является запугивание, дискредитация и демонизация", - подытожил глава "Национального корпуса".



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