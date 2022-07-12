Зеленский ставит военным задачу освободить все территории Украины, а не только Херсонщину, - Данилов

Об этом заявил в комментарии "Радио Свобода" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



"Я хотел бы отметить, что речь идет не только о Херсонской области, а о деоккупации всей страны. И когда президент ставит задачу нашим военным, то имеет в виду всю Украину. Конечно, мы не можем одномоментно освободить все территории, но верховный главнокомандующий ставит задачу, чтобы все наши территории были освобождены от агрессора. Вопрос только времени и очередности", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что рост результативности ВСУ на протяжении последних недель обусловлен получением Украиной западного оружия, благодаря которому украинские военные ускорили процесс деоккупации захваченных Россией территорий.

"Это последствия работы высокоточного оружия, которое мы начали получать в конце концов от наших партнеров, за что им большая благодарность. И результаты вы видите: у нас нет ни одного дня, чтобы не было у нас сюрпризов для оккупантов: накрывают их штабы, накрывают их места хранения оружия, места хранения техники. Это оружие работает безупречно. Оно точно понимает, куда нужно попасть и выстрелы попадают именно туда, куда нужно", - сказал Данилов.

Также Данилов отметил, что РФ по-прежнему преследует цель уничтожения Украины и украинцев.

"План России не изменился. Задача Российской Федерации достаточно проста - это уничтожение нас как страны, уничтожение высшего политического руководства нашей страны, чтобы наша страна перестала существовать", - сказал Данилов.

Ранее, 11 июля, Данилов заявил , что западное высокоточное оружие помогает Вооруженным Силам Украины нивелировать количественное преимущество РФ в артиллерии.

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