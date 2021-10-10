Зеленский стал на рельсы Антимайдана и пытается скрыть свои преступления - Петр Порошенко

Порошенко подчеркнул, что команда Зеленского за 2,5 года встала на рельсы Антимайдана и пытается отвлечь внимание общества от своих преступлений.

"Параллели очень легко провести. Майдан - и Антимайдан. Люди, которые вышли не за деньги - за идею, за Украину, за свое будущее, за Европу, и они точно обречены на победу. И те, кто там прятались под кустами, развлекались водкой и делали все то же, что они в 2004-2005, 2013 и 2014 годах делали в Киеве на Антимайдане", - напомнил Петр Порошенко.

"Мне очень жаль, что так быстро, за 2,5 года Зеленский стал на рельсы Антимайдана. Весь этот его хлам, который он набрал из команды Януковича, устроил у себя", - возмутился Порошенко.

"Вот он отдал команду штурмовать. Зачем он это сделал? Для того, чтобы скрыть собственные преступления. Потому что он думает, что Украина забудет или простит совершенные преступления. Это называется "дымовая завеса", - уверен пятый президент.

"Зеленский обоснованно подозревается в том, что он участвует в отмывании денег Коломойского, который 5,5 млрд украл у украинцев, пропуская их через свою структуру, не декларирует и вместе с ним ворует", - отметил Петр Порошенко.

Украинское общество нуждается в правде - подчеркнул Порошенко. Он отметил, что во многих странах мира после утечки документов Pandora Papers начались расследования и отставки чиновников.

"А Зеленский ни слова. Выйди, объясни - 41 млн долларов, которые ты в карман получил от Коломойского, это плата за что и что ты продал? Душу он тебя купил? Там написано, что он купил 50% акций. Так сегодня 50% Зеленского принадлежат Коломойскому? Он так ничего украинскому народу и не объяснил", - говорит лидер "Европейской Солидарности".

"Они пытаются прятаться по преступлениям "Вагнера". Мы могли бы предоставить в Гаагу убедительные доказательства преступления Путина. А он вместо этого позвонил и сдал Путину. Поскольку или он, или его подчиненный очень крепко дружит с Путиным, или с Козаком, или Сурковым. И даже не объяснили это обществу, наоборот - 14 месяцев врали. То "операции не было", то "была не украинская операция". Это была "украинская, но не их". А они просто сдали Украину", - отмечает Порошенко.

"Мы с завтрашнего дня требуем ответа от Зеленского и его банды о преступлениях, которые они совершили. И именно это их напугало", - убежден Петр Порошенко.

"Это не просто столкновение двух вселенных. Это означает, что они обречены", - говорит пятый президент.

"Наш путь - точно в Европу, к демократии, к верховенству права. Наш путь точно в НАТО. Наш путь - точно дать по зубам Путину. И точно наш путь построить фантастическую Украину", - резюмирует Петр Порошенко.