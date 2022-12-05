Зеленский стал Человеком года по версии Financial Times
Президент Украины Владимир Зеленский стал Человеком года по версии британского издания Financial Times
Об этом говорится в сообщении на сайте издания.
"Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком в 2022 году по версии FT. 44-летний мужчина заслужил место в истории своим чрезвычайным проявлением лидерства и силы духа", - говорится в сообщении.
Украина добилась значительных успехов в освобождении своей территории, подчеркнуло медиа.
"Подобно тому, как Уинстон Черчилль выступил на радио, чтобы сплотить свою страну во время блиц, Зеленский использовал социальные медиа для неустанной кампании за военную и финансовую поддержку Запада, превращая тяжелое положение своего народа в моральный рычаг влияния на лидеров в Европе и США. Он убедил европейцев взять на себя огромные расходы, чтобы противостоять Путину и предложить Киеву путь к членству в ЕС", — отмечает Financial Times.
- В мае президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком в 2022 году по версии читателей журнала Time.
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