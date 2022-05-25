Зеленский: сроки завершения войны зависят от РФ и желания Запада вооружать и укреплять Украину

Об этом он отметил в видеообращении во время выступления на Украинском завтраке в Давосе, сообщает Еспресо.TV.

"Думаю, это зависит от некоторых конкретных вещей. Прежде всего от желания разных сторон, желания объединенного Запада по финансовой прочности и вооружению Украины. И желание Запада не бояться воевать с Российской Федерацией в этой гибридной войне, по-разному – не своими людьми. Также это зависит от желания Российской Федерации" – пояснил в видеообращении Зеленский.

Кроме того, гарант отметил, что война в любом случае закончится. Главный вопрос состоит в том, с кем Украина будет договариваться.

"Эта война в любом случае закончится. Есть воинская часть, после воинской части в любом случае будет мирный процесс, будет стол переговоров, точно будет мир. Вопрос, с каким президентом России будет договариваться Украина. И это также зависит от желания уже действующего президента России", – сказал он.