Зеленский: сроки завершения войны зависят от РФ и желания Запада вооружать и укреплять Украину
Президент Зеленский рассказал о том, когда может закончиться война, а также когда Украина сможет вернуться к переговорам с Россией
Об этом он отметил в видеообращении во время выступления на Украинском завтраке в Давосе, сообщает Еспресо.TV.
"Думаю, это зависит от некоторых конкретных вещей. Прежде всего от желания разных сторон, желания объединенного Запада по финансовой прочности и вооружению Украины. И желание Запада не бояться воевать с Российской Федерацией в этой гибридной войне, по-разному – не своими людьми. Также это зависит от желания Российской Федерации" – пояснил в видеообращении Зеленский.
Кроме того, гарант отметил, что война в любом случае закончится. Главный вопрос состоит в том, с кем Украина будет договариваться.
"Эта война в любом случае закончится. Есть воинская часть, после воинской части в любом случае будет мирный процесс, будет стол переговоров, точно будет мир. Вопрос, с каким президентом России будет договариваться Украина. И это также зависит от желания уже действующего президента России", – сказал он.
- Напомним, Зеленский заявил, что Украину устраивает политика Китая по поводу войны с Россией
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