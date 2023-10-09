Зеленский сравнил события в Украине и Израиле и отметил важную разницу

Об этом он сказал во время трансляции заседания в эфире Еспресо.

"Сегодня наше внимание приковано к Ближнему Востоку. Никто не сможет забыть, что террористы делали в Израиле. Это были тысячи ракет против мирного населения. Они расстреливают людей в машинах, женщин и детей, которые хотят убегать. Мы видели, что кровь течет по улицам.Террористы сами снимают зверства, которыми они гордятся.Они избивают женщин, похищают из домов старших людей, детей. Мы до конца еще не знаем, сколько людей захвачено в плен и убито. Они даже пытались унижать, издеваться над телами мертвых. Мы видели это в Израиле. И знаем, что израильские журналисты, когда были здесь у нас в Украине, в Буче, видели зло, которое несла Россия. Они теперь видят это зло на территории своего государства. Разница в том, что сейчас на Израиль напала террористическая организация, а на Украину напало государство-террорист.", - подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, что суть этого зла является одной и той же.

"Я уверен, что, во-первых, очень важно – кто поддерживал российскую пропаганду. Опять же детей, которых украли и удерживают, российские пропагандисты называют трофеями. Во-вторых, Россия и Иран это поддерживают. Иран посылает "шахеды" в РФ , говоря, что непричастен к тому, что происходит в Украине. Иран сейчас поддерживает происходящее в Израиле. Насколько дальше может зайти это зло? Оно может зайти настолько далеко, насколько мы ему позволим. Поэтому мы сейчас должны сделать, чтобы наше желание мира превзошло их желание крови. Такие усилия помогут восстановить международный порядок", - подчеркнул Зеленский.