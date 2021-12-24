Зеленский созывает заседание СНБО на 29 декабря

Об этом сообщили в СНБО.



В пятницу, 24 декабря, Владимир Зеленский решил провести 29 декабря заседание СНБО.



Такое решение он принял после доклада секретаря СНБО Алексея Данилова.





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