Зеленский созывает заседание СНБО на 23 июня: обсудят коррупцию в судах и состояние укрытий
Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание СНБО на 23 июня. Участники обсудят коррупцию в системе правосудия и состояние укрытий
Об этом сообщила пресс-служба СНБО.
"23 июня 2023 года по поручению президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На заседании планируется рассмотреть вопрос о преодолении проявлений коррупции в системе правосудия, а также будут заслушаны результаты проверки готовности к работе стационарных укрытий во время отражения воздушных атак", – говорится в сообщении.
На заседании выступят с докладами глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин.
Ситуация с укрытиями
В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву с использованием баллистических ракет. В Деснянском районе одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3, однако там было закрыто. В результате падения обломков сбитой ракеты возле закрытого укрытия погибли три человека.
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. Кроме того, он провел заседание Ставки, где заявил, что ответственными за это являются глава МВД Игорь Клименко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, и поручил проверить все укрытия в Киеве и по Украине.
12 июня ДСНС сообщила, что в Украине проинспектировали более 99% общего количества укрытий – это около 63 тыс. объектов. Из них около трети оказались закрытыми или непригодными к использованию.
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