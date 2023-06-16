Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

"23 июня 2023 года по поручению президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На заседании планируется рассмотреть вопрос о преодолении проявлений коррупции в системе правосудия, а также будут заслушаны результаты проверки готовности к работе стационарных укрытий во время отражения воздушных атак", – говорится в сообщении.

На заседании выступят с докладами глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин.

Ситуация с укрытиями

В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву с использованием баллистических ракет. В Деснянском районе одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3, однако там было закрыто. В результате падения обломков сбитой ракеты возле закрытого укрытия погибли три человека.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. Кроме того, он провел заседание Ставки, где заявил, что ответственными за это являются глава МВД Игорь Клименко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, и поручил проверить все укрытия в Киеве и по Украине.

12 июня ДСНС сообщила, что в Украине проинспектировали более 99% общего количества укрытий – это около 63 тыс. объектов. Из них около трети оказались закрытыми или непригодными к использованию.