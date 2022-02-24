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Зеленский созывает заседание СНБО, должны ввести военное положение, - Данилов
Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны. Она должна ввести военное положение
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии УП .
По его словам, небо над Украиной было закрыто.
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