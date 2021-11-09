Зеленский созывает заседание СНБО

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СНБО.



"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 15:00 в г. Киеве заседания СНБО Украины (Офис президента Украины). Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания", - говорится в сообщении.



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Напомним, в октябре Зеленский поручил руководителям СНБО, правительства и СБУ "разработать" предложение шоумена Игоря Кондратюка о запрете концертов российских артистов до возвращения под контроль Украины оккупированных Россией территорий.В ноябре президент ввел в действие четыре решения СНБО о санкциях в отношении юридических и физических лиц, причастных к организации голосования на выборах в российскую Госдуму и нарушениям прав человека в оккупированном Крыму.