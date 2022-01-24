Зеленский созывает заседание СНБО 24 января
Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны на 17:00 понедельника, 24 января
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Бабелю.
На заседании будут рассмотрены мероприятия по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз и текущее состояние дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавирусной болезни и т.д.
По итогам заседания ориентировочно в 18:30 состоится брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.
- Напомним, фракция "Слуга Народа" инициировала проведение 25 января рабочей встречи по вопросам национальной безопасности и обороны, на которой должны присутствовать: руководство ВР, министр обороны, глава МИД, главы парламентских фракций и групп.
- Спикер ВР Руслан Стефанчук заявил, что у Рады есть логистическая стратегия на случай вторжения РФ.
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