Зеленский созывает заседание СНБО 24 января

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Бабелю.



На заседании будут рассмотрены мероприятия по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз и текущее состояние дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавирусной болезни и т.д.



По итогам заседания ориентировочно в 18:30 состоится брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

Напомним, фракция "Слуга Народа" инициировала проведение 25 января рабочей встречи по вопросам национальной безопасности и обороны, на которой должны присутствовать: руководство ВР, министр обороны, глава МИД, главы парламентских фракций и групп.

Спикер ВР Руслан Стефанчук заявил, что у Рады есть логистическая стратегия на случай вторжения РФ.