Зеленский созывает заседание СНБО

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СНБО.



"Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 17 сентября 2021 года в 17.00 в г. Киев заседание СНБО Украины (Офис Президента Украины). Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания", - говорится в сообщении .



В то же время издание "РБК-Украина" со ссылкой на информированные источники сообщает, что во время заседания СНБО должен рассмотреть "программные документы".



Кроме того, по данным собеседников издания, на заседании речь пойдет о новых санкциях, однако в отношении кого именно - пока неизвестно.