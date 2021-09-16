Зеленский созывает заседание СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский поручил созвать 17 сентября заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СНБО.
"Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 17 сентября 2021 года в 17.00 в г. Киев заседание СНБО Украины (Офис Президента Украины). Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания", - говорится в сообщении .
В то же время издание "РБК-Украина" со ссылкой на информированные источники сообщает, что во время заседания СНБО должен рассмотреть "программные документы".
Кроме того, по данным собеседников издания, на заседании речь пойдет о новых санкциях, однако в отношении кого именно - пока неизвестно.
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