Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"Согласно Конституции и регламента президент Украины Владимир Зеленский просит созвать внеочередное заседание парламента. С таким письмом глава государства обратился к главе Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку", - говорится в сообщении.

Так, Зеленский просит нардепов рассмотреть вопросы, необходимые для углубления евроинтеграции Украины.

Народные депутаты должны рассмотреть:

изменения в законы об охране прав на сорта растений и о семенах и посадочном материале (№3680-д);

проект закона об энергетической эффективности (№4507)

законопроект о развитии высокоэффективной когенерации (№4527)

проект закона о развитии производства биометана (№5464)

законопроект о создании Нацкомиссии по госрегулированию в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи (№6055)

проект закона о приведении отечественного законодательства к требованиям ЕС в сфере детского питания (№4554)

проект закона о присоединении Украины к Конвенции о Европейском институте леса (№0094).

Кроме того, Зеленский просит Раду ратифицировать:

Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечения сохранности информации (№0075)

Соглашение между Украиной и Финляндией о взаимной охране информации с ограниченным доступом (№0089)

Соглашение между Кабмином и правительством Эстонии о техническом и финансовом сотрудничестве (№0108)

Соглашение между Кабмином и правительством Дании об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений (№0111)

Письмо о внесении изменений №3 в Финансовое соглашение (проект "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0113)

Соглашение о вкладе между Украиной и ЕБРР относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (№0120)

Гарантийное соглашение "Проект развития АО "Укрпочта": логистическая сеть и сельское отделение" между Украиной и ЕБРР (№0123).

Предварительно, заседание состоится в четверг, 21 октября.

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