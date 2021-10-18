Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады
Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".
"Согласно Конституции и регламента президент Украины Владимир Зеленский просит созвать внеочередное заседание парламента. С таким письмом глава государства обратился к главе Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку", - говорится в сообщении.
Так, Зеленский просит нардепов рассмотреть вопросы, необходимые для углубления евроинтеграции Украины.
Народные депутаты должны рассмотреть:
- изменения в законы об охране прав на сорта растений и о семенах и посадочном материале (№3680-д);
- проект закона об энергетической эффективности (№4507)
- законопроект о развитии высокоэффективной когенерации (№4527)
- проект закона о развитии производства биометана (№5464)
- законопроект о создании Нацкомиссии по госрегулированию в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи (№6055)
- проект закона о приведении отечественного законодательства к требованиям ЕС в сфере детского питания (№4554)
- проект закона о присоединении Украины к Конвенции о Европейском институте леса (№0094).
Кроме того, Зеленский просит Раду ратифицировать:
- Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечения сохранности информации (№0075)
- Соглашение между Украиной и Финляндией о взаимной охране информации с ограниченным доступом (№0089)
- Соглашение между Кабмином и правительством Эстонии о техническом и финансовом сотрудничестве (№0108)
- Соглашение между Кабмином и правительством Дании об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений (№0111)
- Письмо о внесении изменений №3 в Финансовое соглашение (проект "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0113)
- Соглашение о вкладе между Украиной и ЕБРР относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (№0120)
- Гарантийное соглашение "Проект развития АО "Укрпочта": логистическая сеть и сельское отделение" между Украиной и ЕБРР (№0123).
Предварительно, заседание состоится в четверг, 21 октября.
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