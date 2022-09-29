Зеленский созывает срочное заседание СНБО
Владимир Зеленский созывает на 30 сентября срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
"Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестка дня и другие подробности сообщим впоследствии", - написал Никифоров.
- Российская власть и ее гауляйтеры объявили , что планируют 30 сентября в 15:00 подписать "соглашения" о включении оккупированных территорий Украины в состав РФ
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