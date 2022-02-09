Зеленский созывает на 11 февраля заседание СНБО

Как сообщает пресс-служба СНБО, заседание состоится в 15:30.



"Согласно решению президента Украины В. Зеленского 11 февраля 2022 года в 15.30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (г. Харьков, ул. Сумская, 64, Харьковская областная государственная администрация)", - говорится в сообщении.



Ориентировочно в 17:30 состоится брифинг Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.