Об этом он рассказал в вечернем обращении.

"На Ставке подробно обсудили границу. Защита границы как с Россией, так и с Беларусью – это тоже постоянный приоритет. Готовимся ко всем возможным оборонным сценариям. Кто бы и к чему ни склонял Минск, это им так же не поможет, как и все остальные больные идеи в этой войне против Украины и украинцев", - отметил Зеленский.

Известно, что участники заседания выслушали информацию об актуальной численности и вооружении вражеских группировок в Беларуси. Украинские командующие заявили, что Силы обороны готовы реагировать на развитие событий.

13 декабря в Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил.

15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления оккупантов в Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года. В настоящее время страна-агрессорка готовит около 200 тыс. новых военных.

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