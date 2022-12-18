Зеленский созвал заседание Ставки: обсудили вооружение Беларуси и угрозы со стороны РФ
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Говорили, в частности, о ситуации в Беларуси
Об этом он рассказал в вечернем обращении.
"На Ставке подробно обсудили границу. Защита границы как с Россией, так и с Беларусью – это тоже постоянный приоритет. Готовимся ко всем возможным оборонным сценариям. Кто бы и к чему ни склонял Минск, это им так же не поможет, как и все остальные больные идеи в этой войне против Украины и украинцев", - отметил Зеленский.
Известно, что участники заседания выслушали информацию об актуальной численности и вооружении вражеских группировок в Беларуси. Украинские командующие заявили, что Силы обороны готовы реагировать на развитие событий.
- 13 декабря в Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил.
- 15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления оккупантов в Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года. В настоящее время страна-агрессорка готовит около 200 тыс. новых военных.
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