Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

"Постановляю: создать на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Луганской области, образованных Указом Президента Украины от 19 февраля 2021 года № 62/2021 "Об образовании и реорганизации военно-гражданских администраций в Луганской области", такие военные администрации населенных пунктов Горское, Попасная и Северодонецк", - говорится в Указе.

Полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий

Указ вступает в силу со дня его опубликования – 24 марта 2023 года.