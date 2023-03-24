Зеленский создал военные администрации в Северодонецке и двух временно оккупированных городах
Президент Украины Владимир Зеленский приказал создать военные администрации населенных пунктов Северодонецк, Попасная и Горское
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
"Постановляю: создать на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Луганской области, образованных Указом Президента Украины от 19 февраля 2021 года № 62/2021 "Об образовании и реорганизации военно-гражданских администраций в Луганской области", такие военные администрации населенных пунктов Горское, Попасная и Северодонецк", - говорится в Указе.
Полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий
Указ вступает в силу со дня его опубликования – 24 марта 2023 года.
- 24 марта Генштаб сообщил, что захватчики на временно оккупированной территории Луганщины ограничивают передвижение местных жителей , а ВСУ в течение суток отразили более 38 вражеских атак.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.03
Покупка 38.03Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.56Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное