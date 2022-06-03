Зеленский создал военную администрацию в Геническе на админгранице с Крымом

Об этом говорится в указе , обнародованном на сайте ОП.

Зеленский создал военную администрацию в Геническе.

"Генеральному штабу ВСУ, Херсонской ОГА осуществить в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военной администрации. Этот указ вступает в силу со дня его обнародования", - говорится в документе.