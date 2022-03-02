Зеленский создал в Украине координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам
Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, который будет помогать гражданам в преодолении сложных обстоятельств в новом вторжении РФ в Украину
Об этом сообщили в Офисе президента .
"Из-за военного вторжения России в некоторых украинских городах и селах сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация. Многие потеряли свои дома или остались без доступа к воде, пище, лекарствам, предметам первой необходимости", - говорится в сообщении.
Чтобы эффективно оказывать пострадавшим гражданам помощь, президент создал штаб, оперативно координирующий волонтерские инициативы, гуманитарные организации и финансирование из созданного Нацбанком счета для пожертвований.
Штаб будет работать по трем направлениям:
- гуманитарная помощь от правительств иностранных государств и международных организаций;
- помощь от крупного бизнеса военным администрациям и громадам;
- помощь от органов власти военным администрациям и громадам.
Главой штаба определен руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
В состав штаба вошли: заместитель руководителя Офиса президента по вопросам социальной политики и здравоохранения, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции, по одному представителю от Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Министерства здравоохранения и Министерства социальной политики.
Деятельность штаба будет освещать советник руководителя ОПУ по коммуникациям Дария Заривна.
Согласно указу Кабинет Министров Украины должен обеспечить оперативное взаимодействие представителей областных военных администраций с Координационным штабом. Также правительство должно наладить эффективное сотрудничество с дипломатическими представительствами, международными организациями, иностранными донорами по оказанию гуманитарной помощи.
НБУ рекомендовано открыть специальный счет с целью сбора средств для оказания гуманитарной помощи лицам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
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