Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Зеленский создал в Херсонской области еще четыре военных администрации и назначил руководителей

Зеленский создал в Херсонской области еще четыре военных администрации и назначил руководителей

14 декабря, 2022 среда
17:18
Общество

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский создал в Херсонской области еще четыре местных военных администрации и назначил их руководителей

Об этом говорится на сайте главы государства.

Согласно Указу Президента Украины №865/2022 в Херсонской области созданы:

  • Белозерская поселковая военная администрация Херсонского района Херсонской области;
  • Музыковская сельская военная администрация Херсонского района Херсонской области;
  • Присивашская сельская военная администрация Каховского района Херсонской области;
  • Тавричанская сельская военная администрация Каховского района Херсонской области.

"Постановляю Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, а именно сегодня – 14 декабря.

Кроме того, в распоряжениях №326 , №325 , №324 и №323 Зеленский назначил глав этих военных администраций.

Главой Белозерской поселковой военной администрации стал Игорь Островной.

Игорь Пидгородецкий назначен начальником Музыковской сельской военной администрации.

Елена Пелешок будет главой Присивашской сельской военной администрации.

Начальницей Тавричанской сельской военной администрации определили Татьяну Ющенко.

  • 9 ноября президент Владимир Зеленский подписал указ о создании 4 военных администраций в Херсонской области. А 10 ноября назначил руководителей трех вновь созданных военных администраций в Каховке, Голой Пристани и Крестовке Херсонской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Президент Украины
Херсонщина
Каховка
Владимир Зеленский
Читайте также:
Дмитрий Песков
13 декабря, 2022 вторник
В Кремле ответили на призыв Зеленского начать на Рождество вывод войск РФ из Украины
Анатолій Амелін
Автор Анатолий Амелин
13 декабря, 2022 вторник
Самые крутые украинские разработки, которые изменят ход войны
14 декабря, 2022 среда
В Киеве обломком беспилотника повреждено админздание и 4 дома. В регионе сбито 13 дронов-камикадзе
Киев
-4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.5
    Покупка 39.5
    Продажа 40.21
  • EUR
    Покупка 41.1
    Продажа 42.18
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
14 декабря
18:05
Берлускони пообещал своим футболистам автобус проституток за победу над "Миланом" или "Ювентусом"
18:02
OPINION
Экономические проблемы России будут не линейными
17:50
Европарламент одобрил выделение Украине €18 млрд макрофинансовой помощи
17:49
Оккупанты угрожают уволить работников ЗАЭС, которые до 1 января не подпишут договор с Росатомом
17:49
Украинскую компанию-резидента Дія.City приобрела британская корпорация Adaptavist
17:38
Зеленский призвал Гутерреша направить экспертов ООН на объекты украинской энергетики
17:33
От 500 евро на семью: Каталония вводит выплаты украинским беженцам
17:29
"Александрия" объявила об увольнении главного тренера
17:26
Оккупанты назначили "руководителем администрации" Энергодара работника Росатома
17:04
В Дии теперь можно сгенерировать COVID-сертификат о четвертой вакцинации
16:59
Эксклюзив
Сухопутное наступление ВСУ на Мелитополь начнется после остановки врага на Востоке, – военный эксперт Киричевский
16:59
ЕСПРЕСО совместно с БФ "Форпост УА" начинает новый сбор средств на аккумуляторные станции для наших защитников
16:42
Три тонких каримата в сырой камере: в Херсонской области оккупанты держали детей в отдельных застенках, - омбудсмен
16:37
Михаил Саакашвили
Саакашвили снова объявил голодовку из-за отказа организовать его участие в судебном процессе
16:30
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:27
В Горловке украинское подполье помогло ВСУ уничтожить более 100 оккупантов
16:26
У Путина заявили, что захват Одессы и Чернигова не актуален: в ЦПД объяснили, почему Кремль сменил риторику
16:07
В России находятся более 12 тыс. украинских детей, среди них принудительно депортированные, - омбудсмен
16:04
Обновлено
ЧМ-2022: Результаты и расписание полуфинальных матчей, сетка плей-офф
16:04
OPINION
Недоделкин-юрист Медведев
16:01
Абсолютный чемпион может отказаться от боя с Ломаченко из-за религии
15:56
В Беларуси заметили российский радиолокационный самолет А-50У, который используют для корректировки ракетных ударов,- Гаюн
15:49
Обновлено
Проведение новой волны мобилизации возможно после Нового года, - Анна Маляр
15:45
С начала года Офис омбудсмена получил более 2 тыс. жалоб от переселенцев на нарушение их прав
15:35
В Беларуси перебрасывают военную технику к границам с Литвой и Польшей, - Гаюн
15:31
"Зерновая инициатива": из-за действий РФ в Босфоре 81 судно ожидает проверки
15:25
США внесут более 30 китайских технологических компаний в санкционный список
15:19
"Венздей" стал третьим сериалом в истории Netflix, набравшим более 1 млрд просмотров за месяц
15:15
Франция и Италия передадут Украине системы противовоздушной обороны SAMP-T
15:10
Оружие, георгиевские ленты, русские флаги и методики. СБУ провела обыски у представителей запрещенных политических партий
14:52
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине усилятся морозы
14:51
OPINION
Украинцы требуют ветировать градостроительную реформу
14:49
В Харьковской области в Купянском районе установили еще одну жертву российских захватчиков
14:38
Послы G7 посетили в Украине один из Пунктов несокрушимости
14:38
Эксклюзив
Песчаная буря
Законопроект о реформе градостроительства выписан под застройщиков, община и власть без влияния, - заместитель главы Архитектурной палаты
14:26
Косово подало заявку на вступление в ЕС
14:19
В Киевской области вблизи границы с Беларусью разорвалась мина РФ, пострадал человек
14:15
Зеленский провел заседание Ставки: особое внимание уделили обеспечению безопасности на госгранице Украины
14:13
Эксклюзив
Создание механизма трибунала за преступления агрессии РФ против Украины станет прецедентом в мировой истории, - член экспертного совета ЦХС Лихачев
14:11
Папа Римский призвал к скромному Рождеству, а сэкономленное передать в Украину
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV