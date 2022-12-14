Об этом говорится на сайте главы государства.

Согласно Указу Президента Украины №865/2022 в Херсонской области созданы:

Белозерская поселковая военная администрация Херсонского района Херсонской области;

Музыковская сельская военная администрация Херсонского района Херсонской области;

Присивашская сельская военная администрация Каховского района Херсонской области;

Тавричанская сельская военная администрация Каховского района Херсонской области.

"Постановляю Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, а именно сегодня – 14 декабря.

Кроме того, в распоряжениях №326 , №325 , №324 и №323 Зеленский назначил глав этих военных администраций.

Главой Белозерской поселковой военной администрации стал Игорь Островной.

Игорь Пидгородецкий назначен начальником Музыковской сельской военной администрации.

Елена Пелешок будет главой Присивашской сельской военной администрации.

Начальницей Тавричанской сельской военной администрации определили Татьяну Ющенко.

9 ноября президент Владимир Зеленский подписал указ о создании 4 военных администраций в Херсонской области. А 10 ноября назначил руководителей трех вновь созданных военных администраций в Каховке, Голой Пристани и Крестовке Херсонской области.

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