Зеленский создал ставку Верховного главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал ставку Верховного главнокомандующего
Об этом говорится в указе президента.
Сам Зеленский возглавил ставку.
"В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, угрожающей ее государственной независимости и территориальной целостности, для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами (…), принимаю образовать ставку Верховного главнокомандующего", - говорится в документе.
Координатор ставки - секретарь СНБО Алексей Данилов.
Члены органа:
- Глава СБУ Иван Баканов
- Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.
- Командующий Сил специальных операций ВСУ Григорий Галаган
- Командующий Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Юрий Галушкин
- Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко
- Глава Офиса президента Андрей Ермак
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
- Глава Национальной полиции Игорь Клименко
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
- И.о. командующего Нацгвардией Юрий Лебедь
- Глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко
- Командующий Десантно-штурмовым войском ВСУ Максим Миргородский
- Министр внутренних дел Денис Монастырский
- Министр обороны Алексей Резников
- Начальник Управления государственной охраны Сергей Рудь
- Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук
- Премьер-министр Денис Шмигаль
- Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь.
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