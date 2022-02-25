Зеленский создал ставку Верховного главнокомандующего

Об этом говорится в указе президента.



Сам Зеленский возглавил ставку.



"В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, угрожающей ее государственной независимости и территориальной целостности, для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами (…), принимаю образовать ставку Верховного главнокомандующего", - говорится в документе.



Координатор ставки - секретарь СНБО Алексей Данилов.



Члены органа:

Глава СБУ Иван Баканов

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Командующий Сил специальных операций ВСУ Григорий Галаган

Командующий Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Юрий Галушкин

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко

Глава Офиса президента Андрей Ермак

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Глава Национальной полиции Игорь Клименко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

И.о. командующего Нацгвардией Юрий Лебедь

Глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко

Командующий Десантно-штурмовым войском ВСУ Максим Миргородский

Министр внутренних дел Денис Монастырский

Министр обороны Алексей Резников

Начальник Управления государственной охраны Сергей Рудь

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук

Премьер-министр Денис Шмигаль

Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь.