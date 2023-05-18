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Зеленский создал совет по вопросам деоккупации Крыма и утвердил его персональный состав

18 мая, 2023 четверг
21:56
Война с Россией

В четверг, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции АР Крым и Севастополя

Об этом говорится в указе Зеленского, опубликованном на странице Офиса президента Украины.

Отмечается, что указом президента Украины № 283/2023 внесены изменения в Положение о Консультативном совете по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя, утвержденного в августе прошлого года.

Также этим указом утвержден персональный состав Консультативного совета. Его главой стал президент Зеленский. Секретарем совета назначили постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилу Ташеву. Кроме них в список вошли следующие лица:

Министры

  • Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук;
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;
  • Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков;
  • Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;
  • Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Представители Офиса президента

  • Руководитель Офиса президента Украины – Андрей Ермак;
  • Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква;
  • Заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба;
  • Заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец;
  • Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сигиба.

Депутаты

  • Галайчук Вадим Сергеевич;
  • Джемилев Мустафа;
  • Задорожный Андрей Викторович;
  • Ионушас Сергей Константинович;
  • Кравчук Евгения Михайловна;
  • Мезенцева Мария Сергеевна;
  • Мережко Александр Александрович;
  • Потураев Никита Русланович;
  • Чернев Егор Владимирович.

Представители силового блока

  • Секретарь СНБО Алексей Данилов;
  • Генеральный прокурор Андрей Костин;
  • Председатель СБУ Василий Малюк;
  • заместитель министра обороны Александр Павлюк;
  • Руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя Игорь Поночовный.

Представители организаций

  • Председатель правления общественной организации "Центр информации о правах человека" Татьяна Печончик;
  • Эксперт общественной организации "Украинская правовая консультативная группа" Дарья Спиридова;
  • Председатель правления общественной организации "Крымская правозащитная группа" Ольга Скрипник;
  • Вице-президент Института мира США по России и Европе Уильям Тейлор;
  • Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров;
  • Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов;
  • Председатель общества татар Литовской Республики Адас Якубаускас.

Чиновники

  • Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александра Азархина
  • Директор Национального института стратегических исследований Александр Богомолов
  • Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова
  • Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Павел Козырев
  • Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко
  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец
  • Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра
  • Глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров

Напомним, сегодня Украина отмечает День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

  • Сегодня, 18 мая, Зеленский обратился ко всем крымчанам и пообещал, что Украина точно деоккупирует Крым.
Крым
Владимир Зеленский
оккупированные территории
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