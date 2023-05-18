Об этом говорится в указе Зеленского, опубликованном на странице Офиса президента Украины.

Отмечается, что указом президента Украины № 283/2023 внесены изменения в Положение о Консультативном совете по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя, утвержденного в августе прошлого года.

Также этим указом утвержден персональный состав Консультативного совета. Его главой стал президент Зеленский. Секретарем совета назначили постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилу Ташеву. Кроме них в список вошли следующие лица:

Министры

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук;

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;

Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков;

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Представители Офиса президента

Руководитель Офиса президента Украины – Андрей Ермак;

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква;

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба;

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец;

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сигиба.

Депутаты

Галайчук Вадим Сергеевич;

Джемилев Мустафа;

Задорожный Андрей Викторович;

Ионушас Сергей Константинович;

Кравчук Евгения Михайловна;

Мезенцева Мария Сергеевна;

Мережко Александр Александрович;

Потураев Никита Русланович;

Чернев Егор Владимирович.

Представители силового блока

Секретарь СНБО Алексей Данилов;

Генеральный прокурор Андрей Костин;

Председатель СБУ Василий Малюк;

заместитель министра обороны Александр Павлюк;

Руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя Игорь Поночовный.

Представители организаций

Председатель правления общественной организации "Центр информации о правах человека" Татьяна Печончик;

Эксперт общественной организации "Украинская правовая консультативная группа" Дарья Спиридова;

Председатель правления общественной организации "Крымская правозащитная группа" Ольга Скрипник;

Вице-президент Института мира США по России и Европе Уильям Тейлор;

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров;

Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов;

Председатель общества татар Литовской Республики Адас Якубаускас.

Чиновники

Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александра Азархина

Директор Национального института стратегических исследований Александр Богомолов

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Павел Козырев

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра

Глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров

Напомним, сегодня Украина отмечает День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.