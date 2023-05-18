Зеленский создал совет по вопросам деоккупации Крыма и утвердил его персональный состав
В четверг, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции АР Крым и Севастополя
Об этом говорится в указе Зеленского, опубликованном на странице Офиса президента Украины.
Отмечается, что указом президента Украины № 283/2023 внесены изменения в Положение о Консультативном совете по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя, утвержденного в августе прошлого года.
Также этим указом утвержден персональный состав Консультативного совета. Его главой стал президент Зеленский. Секретарем совета назначили постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилу Ташеву. Кроме них в список вошли следующие лица:
Министры
- Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук;
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;
- Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков;
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;
- Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Представители Офиса президента
- Руководитель Офиса президента Украины – Андрей Ермак;
- Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква;
- Заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба;
- Заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец;
- Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сигиба.
Депутаты
- Галайчук Вадим Сергеевич;
- Джемилев Мустафа;
- Задорожный Андрей Викторович;
- Ионушас Сергей Константинович;
- Кравчук Евгения Михайловна;
- Мезенцева Мария Сергеевна;
- Мережко Александр Александрович;
- Потураев Никита Русланович;
- Чернев Егор Владимирович.
Представители силового блока
- Секретарь СНБО Алексей Данилов;
- Генеральный прокурор Андрей Костин;
- Председатель СБУ Василий Малюк;
- заместитель министра обороны Александр Павлюк;
- Руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя Игорь Поночовный.
Представители организаций
- Председатель правления общественной организации "Центр информации о правах человека" Татьяна Печончик;
- Эксперт общественной организации "Украинская правовая консультативная группа" Дарья Спиридова;
- Председатель правления общественной организации "Крымская правозащитная группа" Ольга Скрипник;
- Вице-президент Института мира США по России и Европе Уильям Тейлор;
- Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров;
- Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов;
- Председатель общества татар Литовской Республики Адас Якубаускас.
Чиновники
- Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александра Азархина
- Директор Национального института стратегических исследований Александр Богомолов
- Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова
- Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Павел Козырев
- Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец
- Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра
- Глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров
Напомним, сегодня Украина отмечает День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
- Сегодня, 18 мая, Зеленский обратился ко всем крымчанам и пообещал, что Украина точно деоккупирует Крым.
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