Зеленский создал Совет по молодежным вопросам

Об этом сообщает ОПГ .

Совет станет консультативно-совещательным органом при президенте.

"Она создается с целью содействия развитию потенциала молодежи, ее самореализации и активного участия в общественной жизни и принятии решений по молодежной политике. Предполагается, что среди задач Совета будет содействие развитию молодежной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В состав органа запланировано привлечь лидеров молодежных движений и организаций, спортсменов, основателей молодежных инициатив, деятелей культуры.

За месяц председатель ОПГ Андрей Ермак должен внести предложения по персональному составу Совета.