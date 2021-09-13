Зеленский создал Совет по молодежным вопросам
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым создал Совет по молодежным вопросам
Об этом сообщает ОПГ .
Совет станет консультативно-совещательным органом при президенте.
"Она создается с целью содействия развитию потенциала молодежи, ее самореализации и активного участия в общественной жизни и принятии решений по молодежной политике. Предполагается, что среди задач Совета будет содействие развитию молодежной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В состав органа запланировано привлечь лидеров молодежных движений и организаций, спортсменов, основателей молодежных инициатив, деятелей культуры.
За месяц председатель ОПГ Андрей Ермак должен внести предложения по персональному составу Совета.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.63
Покупка 26.63Продажа 26.87
-
EUR
Покупка 31.35Продажа 31.74
- Актуальное
- Важное