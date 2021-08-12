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Зеленский создал рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики

12 августа, 2021 четверг
15:18
Экономика Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам инновационного развития экономики

Распоряжение №521 / 2021-рп опубликовано на сайте Офиса президента.

Документ предусматривает создание рабочей группы по вопросам инновационного развития экономики и утверждение ее персонального состава. Целью рабочей группы является создание коммуникационной платформы для обсуждения и выработки предложений по ускорению инновационного развития экономики.

Отмечается, что руководителю рабочей группы в случае необходимости разрешается вносить изменения в ее персональный состав и привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений и независимых экспертов.

Распоряжение также вносит рабочей группе предложения по первоочередным мерам для развития цифровой трансформации экономики, внедрения технологических инноваций в производственные процессы; направлений реализации инновационных проектов для активизации наиболее перспективных сфер экономической деятельности, внедрение новых подходов и стандартов осуществления деятельности в соответствующих сферах; создание условий для реализации приоритетных для государства инновационных проектов и развития технологических компаний.

Кроме того, Зеленский утвердил состав рабочей группы. Ее председателем стал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Также в группу вошли соучредитель общественной организации "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров и его заместитель Александр Борняков, народный депутат Украины Юлия Диденко, советник Ермака Дария Заривная, директор Фонда развития инноваций Павел Карташов, советник Ермака и и.о. гендиректора госпредприятия "Национальный фонд инвестиций Украины" Тимофей Милованов, заместитель министра экономики Ирина Новикова, член наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" Александр Носов, нардеп Роксолана Пидласа, заместитель Ермака Юлия Свириденко, заместитель Ермака Андрей Сибига, а также основательница компания "І Венчурс" Виктория Тигипко.

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инновации
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