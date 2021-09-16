Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от "Северного потока-2"
Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины
Об этом сообщает ОПГ.
"В связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовам в сфере энергетики, в частности реализацией проекта "Северный поток - 2", который содержит прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона, президент Владимир Зеленский 16 сентября подписал распоряжение № 545 / 2021-рп, которым создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации соответствующих рисков ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, рабочая группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сферах.
Этим распоряжением президент также утвердил персональный состав рабочей группы, которую возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В ее состав, в частности, вошли председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, председатель правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Согласно документу, руководитель рабочей группы в случае необходимости может вносить изменения в ее состав и привлекать к работе представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также независимых экспертов.
- 6 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток-2" должен заработать в ближайшие дни.
- Компания Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода "Северный поток-2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.
- Впоследствии стало известно, что российский "Газпром" планирует начать поставки голубого топлива по газопроводу "Северный поток-2" с 1 октября.
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