Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте Офиса президента.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военной администрации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в сообщении.

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