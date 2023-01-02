Зеленский создал Олешковскую военную администрацию на Херсонщине
В понедельник, 2 января, президент Украины Владимир Зеленский создал Олешковскую военную администрацию в Херсонской области
Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте Офиса президента.
"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военной администрации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в сообщении.
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