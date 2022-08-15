Указ №579/2022 опубликовали на сайте главы государства.

В документе говорится, что Консультативный совет – это консультативно-совещательный орган при президенте Украины.

Задачами нового совета является подготовка положений стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и Севастополя.

Кроме того, внесение предложений по приоритетам деятельности по вопросам деоккупации, реинтеграции и восстановления территориальной целостности Украины, защиты прав и интересов украинцев, преодоления последствий и возмещения в связи с войной и временной оккупацией РФ части территории Украины.

Также: "Участие в выработке позиции Украины по ключевым направлениям деятельности "Крымской платформы" и подготовка предложений по усовершенствованию законодательства по вопросам, касающимся деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма и Севастополя", - говорится в сообщении.

9 августа стало известно, что в Украине будет создана онлайн-платформа "Национальный корпус крымскотатарского языка".

9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове объявили чрезвычайное положение и начали эвакуацию жителей в Сакском районе Крыма.

Зеленский заявил, что присутствие российских оккупантов в Крыму – это угроза для всей Европы и для глобальной стабильности. Не будет продолжительного мира на побережье Средиземного моря, пока Россия может использовать Крым как свою военную базу.

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