Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма и Севастополя
Указ №579/2022 опубликовали на сайте главы государства.
В документе говорится, что Консультативный совет – это консультативно-совещательный орган при президенте Украины.
Задачами нового совета является подготовка положений стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и Севастополя.
Кроме того, внесение предложений по приоритетам деятельности по вопросам деоккупации, реинтеграции и восстановления территориальной целостности Украины, защиты прав и интересов украинцев, преодоления последствий и возмещения в связи с войной и временной оккупацией РФ части территории Украины.
Также: "Участие в выработке позиции Украины по ключевым направлениям деятельности "Крымской платформы" и подготовка предложений по усовершенствованию законодательства по вопросам, касающимся деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма и Севастополя", - говорится в сообщении.
- 9 августа стало известно, что в Украине будет создана онлайн-платформа "Национальный корпус крымскотатарского языка".
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- Зеленский заявил, что присутствие российских оккупантов в Крыму – это угроза для всей Европы и для глобальной стабильности. Не будет продолжительного мира на побережье Средиземного моря, пока Россия может использовать Крым как свою военную базу.
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