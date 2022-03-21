Зеленский создал Гостомельскую поселковую военную администрацию

Об этом говорится в указе президента.



"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: образовать Гостомельскую поселковую военную администрацию Бучанского района Киевской области", - говорится в документе.

Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Киевской облгосадминистрации поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации.

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