Зеленский создал городскую военную администрацию в Константиновке Донецкой области
Президент Украины Владимир Зеленский издал новый указ о создании городской военной администрации в Константиновке Донецкой области
Об этом сообщается на официальном сайте Офиса президента.
Зеленський постановил образовать Константиновскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области.
Кроме того, согласно закону Украины "О правовом режиме военного положения" Генштаба ВСУ и Донецкой ОГА было приказано осуществить все необходимые для этого меры.
Указ вступает в силу 10 апреля 2022 года.
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