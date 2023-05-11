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Зеленский создал две новые военные администрации в Херсонской области

11 мая, 2023 четверг
05:40
Война с Россией

Указом президента Украины Владимира Зеленского созданы две новые военные администрации в населенных пунктах Херсонской области

Об этом говорится в указе №268/2023 главы государства на сайте ОПУ.

Новые военные администрации находятся на территории временно оккупированной Херсонской области. Речь идет о Скадовске и деревне Виноградово.

Указ предусматривает создание:

  • Виноградовской сельской военной администрации Херсонского района Херсонской области
  • Скадовской городской военной администрации Скадовского района Херсонской области

Кроме того, Зеленский поручил Генштабу ВСУ, Херсонской ОГА осуществить в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций.

Указ вступил в силу с 10 мая.

Скадовск был оккупирован российскими войсками в феврале 2022 года. По данным Генштаба, в ноябре, после освобождения Херсона, оккупационная администрация была перенесена в этот город.

  • В декабре президент создал в Херсонской области еще четыре местных военных администрации и назначил их руководителей. Речь шла о Белозерской, Музыковской, Присиваской и Тавричанской военных администрациях.
  • 5 мая сообщалось, что на временно захваченных территориях Херсонской области рашисты готовят эвакуацию коллаборантов на случай украинского контрнаступления.
Общество
Владимир Зеленский
Херсонщина
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