Зеленский создал две новые военные администрации в Херсонской области
Указом президента Украины Владимира Зеленского созданы две новые военные администрации в населенных пунктах Херсонской области
Об этом говорится в указе №268/2023 главы государства на сайте ОПУ.
Новые военные администрации находятся на территории временно оккупированной Херсонской области. Речь идет о Скадовске и деревне Виноградово.
Указ предусматривает создание:
- Виноградовской сельской военной администрации Херсонского района Херсонской области
- Скадовской городской военной администрации Скадовского района Херсонской области
Кроме того, Зеленский поручил Генштабу ВСУ, Херсонской ОГА осуществить в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций.
Указ вступил в силу с 10 мая.
Скадовск был оккупирован российскими войсками в феврале 2022 года. По данным Генштаба, в ноябре, после освобождения Херсона, оккупационная администрация была перенесена в этот город.
- В декабре президент создал в Херсонской области еще четыре местных военных администрации и назначил их руководителей. Речь шла о Белозерской, Музыковской, Присиваской и Тавричанской военных администрациях.
- 5 мая сообщалось, что на временно захваченных территориях Херсонской области рашисты готовят эвакуацию коллаборантов на случай украинского контрнаступления.
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