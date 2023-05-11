Об этом говорится в указе №268/2023 главы государства на сайте ОПУ.

Новые военные администрации находятся на территории временно оккупированной Херсонской области. Речь идет о Скадовске и деревне Виноградово.

Указ предусматривает создание:

Виноградовской сельской военной администрации Херсонского района Херсонской области

Скадовской городской военной администрации Скадовского района Херсонской области

Кроме того, Зеленский поручил Генштабу ВСУ, Херсонской ОГА осуществить в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций.

Указ вступил в силу с 10 мая.

Скадовск был оккупирован российскими войсками в феврале 2022 года. По данным Генштаба, в ноябре, после освобождения Херсона, оккупационная администрация была перенесена в этот город.