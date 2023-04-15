Зеленский создал 9 военных администраций в Донецкой области
В пятницу, 14 апреля, президент Владимир Зеленский постановил создать 9 новых военных администраций населенных пунктов в Донецкой области
Соответствующий указ обнародовал Офис президента .
Так, в Краматорском районе президент постановил создать:
- Андреевскую сельскую военную администрацию;
- Ильиновскую сельскую военную администрацию;
- Новодонецкую поселковую военную администрацию;
- Александровскую поселковую военную администрацию.
В Покровском районе создают:
- Белозерскую городскую военную администрацию;
- Гродовскую поселковую военную администрацию;
- Криворожскую сельскую военную администрацию;
- Новогродовскую городскую военную администрацию;
- Удачненскую поселковую военную администрацию.
Генштабу ВСУ и Донецкой облгосадминистрации поручено принять меры по созданию указанных военных администраций в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения".
Ранее Зеленский назначил новых председателей Сумской и Луганской облгосадминистраций.
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