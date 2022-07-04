Зеленский создал 14 военных администраций. Список

Об этом сообщили на официальном сайте Президента Украины Владимира Зеленского.

По состоянию на 4 июля 2022 года сообщается о выходе нового Указа №469/2022, согласно которому в Донецкой области должно быть создано 14 военных администраций.

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю:

Образовать:

Бахмутскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;

Великоновоселковскую поселковую военную администрацию Волновахского района Донецкой области;

Звановскую сельскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;

Комарскую сельскую военную администрацию Волновахского района Донецкой области;

Краматорскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;

Кураховскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;

Лиманскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;

Николаевскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;

Святогорскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;

Сиверскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;

Соледарскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;

Часовоярскую городскую военную администрацию Бахмутского района Донецкой области;

Черкасскую поселковую военную администрацию Краматорского района Донецкой области;

Шаховскую сельскую военную администрацию Покровского района Донецкой области", - говорится в первом пункте Указа.

Вторым пунктом этого Указа Президент Украины обратился в Генеральный штаб ВСУ с приказом по осуществлению всех мер, связанных с образованием этих военных администраций.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Донецкой областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 настоящего Указа", – говорится во втором пункте Указа.

Третьим пунктом Президент постановил, что этот Указ вступает в силу с момента его обнародования, то есть с 4 июля 2022 года.

"Данный Указ вступает в силу со дня его обнародования", - говорится в третьем пункте Указа.

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